V Kranju na turnirju alpske lige derbi med Triglavom in Ljubljano Slovanom

Kranj, 27. januarja - S tekmo med AVK Triglavom in Tržačani se bo v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju po skoraj dveh mesecih premora s četrtim turnirjem nadaljevala Alpe Waterpolo liga. Na dozdajšnjih treh so imeli največ uspeha ljubljanski in kranjski vaterpolisti, ki so edini še brez poraza in najbližje uvrstitvi na zaključni turnir.