Na štabni vaji za module civilne zaščite sodelovali udeleženci iz 12 držav

Brdo pri Kranju, 27. januarja - Na štabni vaji za module civilne zaščite na Brdu pri Kranju je sodelovalo 24 udeležencev iz 12 držav, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Usposabljali so enote za tehnično podporo in pomoč in ekipo za oceno stanja in koordinacijo EU. Štabna vaja ima pred terensko prednost v tem, da je manj stresna, a hkrati za udeležence bolj poučna.