Novogoriški župan z vodstvi kulturnih ustanov predvsem o EPK

Nova Gorica, 27. januarja - Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel se je sestal z direktorji javnih zavodov s področja kulture v novogoriški občini. Beseda je tekla zlasti o Evropski prestolnici kulture (EPK), sodelujoči so izrazili veliko pripravljenost za sodelovanje in povezovanje v okviru projekta EPK, v katerega so nekateri že vključeni s posameznimi projekti.