Nemci za peto, Egipčani za sedmo mesto na rokometnem SP

Stockholm, 27. januarja - Nemška rokometna reprezentanca je na prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta na moškem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem v Stockholmu po podaljšku premagala Egipt s 35:34 (30:30, 17:14). Nemčija se bo v nedeljo za peto mesto pomerila z zmagovalko tekme med Madžarsko in Norveško, ki se bo v švedski prestolnici pričela ob 18. uri.