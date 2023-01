Ljubljanska borza: SBI TOP obstal na izhodišču

Ljubljana, 27. januarja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP obstal na izhodišču. Posredniki so opravili za 1,52 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke. Te so se pocenile, ob njih pa še delnice Save Re in NLB. Pridobile so delnice Cinkarne, Telekoma in Triglava. Delnice Petrola so kljub napovedi k vrnitvi k dobičku v tem letu obstale na izhodišču.