Znana igralska zasedba filma Caste režiserke Ave DuVernay

Los Angeles, 30. januarja - Znana je igralska zasedba filma Caste, ki ga bo za Netflix režirala za oskarja nominirana Ava DuVernay in se obenem podpisala tudi kot scenaristka in producentka filmskega projekta. V filmu bodo med drugim nastopili Niecy Nash-Betts, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Nick Offerman, Jasmine Cephas Jones in Connie Nielsen, piše filmska revija Variety.