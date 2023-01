Zadnji dan Ofema brez slovenskih stopničk

Trbiž/Forni Avoltri, 28. januarja - Z današnjima preizkušnjama alpskih smučark in smučarjev v superveleslalomu in mešani ekipni tekmi v biatlonu so se zaključila tekmovanja na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini. Slovenija danes ni osvojila nobene medalje, a se vseeno z Ofema vrača s šestimi zlatimi odličji.