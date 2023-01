Srbski Exit po izboru revije DJ Mag na petem mestu med svetovnimi festivali

Novi Sad, 28. januarja - Bralci revije DJ Mag, posvečene elektronski plesni glasbi, so srbski glasbeni festival Exit umestili na peto mesto med svetovnimi glasbenimi festivali. Za svoje najljubše festivale je glasovalo več kot 100.000 ljudi z vsega sveta. Exit se je uvrstil pred velike festivale, kot so Glastonbury, Coacella, Burning Man in še nekateri drugi.