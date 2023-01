Fajon ob dnevu holokavsta: Grozodejstva druge svetovne vojne so se začela s sovraštvom do drugih

Ljubljana, 27. januarja - Procesi, ki so pripeljali do grozodejstev druge svetovne vojne, so se začeli s sovraštvom do drugačnih, do drugih, je ob današnji 78. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon in izrazila obžalovanje nad dejstvom, da te procese opazujemo tudi danes.