EU podaljšala gospodarske sankcije proti Rusiji

Bruselj, 27. januarja - Svet EU je danes za še pol leta podaljšal sankcije, ki so usmerjene proti specifičnim gospodarskim sektorjem v Rusiji. Sankcije, ki so bile prvič uvedene že leta 2014 kot odziv na rusko destabilizacijo Ukrajine in so bile februarja lani z pričetkom invazije krepko razširjene, bodo tako veljale do 31. julija, je sporočil Svet EU.