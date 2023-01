V Črni na Koroškem bodo ponovno nastale snežne skulpture

Črna na Koroškem, 28. januarja - V Črni na Koroškem bo danes potekal osrednji del letošnje že 31. prireditve Gradovi kralja Matjaža, to je gradnja snežnih skulptur. Pričakujejo okoli 30 ekip, je pa prijava možna še vse do začetka gradnje. Ta bo potekala med 10. in 16. uro. Najlepše snežne gradove bodo razglasili ob 17. uri. Nedelja prinaša pester program za najmlajše.