Slovenci bodo napadli visoka mesta na kulmski letalnici

Bad Mitterndorf, 28. januarja - Slovenski smučarski skakalci so v petek uspešno opravili kvalifikacije in se dobro prilagodili na prve polete v sezoni svetovnega pokala na avstrijskem Kulmu. Najboljši je bil Žiga Jelar, lanski dobitnik malega kristalnega globusa v poletih. V petek je bil peti, med 12 najboljšimi so bili še štirje varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote.