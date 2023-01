V Leipzigu razstava o glasbenem življenju mesta v času nacizma

Leipzig, 29. januarja - Muzej mestne zgodovine v Leipzigu je pripravil novo razstavo, s katero se poveča glasbenemu življenju Leipziga v času nacizma. Postavitev v devetih delih prikazuje, da so bile leipziške glasbene ustanove, kot so deški zbor pri svetem Tomažu, operna hiša in koncertna dvorana Gewandhaus, pogosto naklonjene režimu.