Na sejmu zdravstvene oskrbe v Dubaju 13 slovenskih podjetij

Dubaj, 29. januarja - V Dubaju se bo v ponedeljek začel sejem Arab Health, največji specializirani sejem medicinske opreme in pripomočkov, zdravil, zdravstvene oskrbe ter storitev na arabskem polotoku. Pod okriljem javne agencije Spirit Slovenija bo svoje storitve in izdelke na sejmu predstavilo 13 slovenskih podjetij, so sporočili iz Spirita.