Zbiranje vlog za kmetijske subvencije od konca marca

Letos se začenja izvajanje novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo in s tem novih intervencij (doslej so se imenovali ukrepi). Razlog za nekoliko kasnejši začetek kampanje je v nujnosti ustrezne priprave vseh potrebnih nacionalnih pravnih podlag in programskih orodij za vlaganje zbirnih vlog ter tudi v nujnosti dobre predstavitve novosti in sprememb pri izvajanju intervencij strateškega načrta skupne kmetijske politike vsem deležnikom, so pojasnili na ministrstvu.

Kmetovalci bodo morali vloge za kmetijske subvencije oddati najpozneje do 10. julija.