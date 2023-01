V Italiji peticija proti nagovoru Zelenskega na festivalu Sanremo

Rim/San Remo, 27. januarja - Intelektualci, novinarji in umetniki v Italiji so sprožili peticijo proti načrtovanemu nagovoru ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na glasbenem festivalu Sanremo, ki bo potekal od 7. do 11. februarja. Zelenskega so povabili na zadnji večer festivala, sam pa naj bi izrazil željo, da bi po videopovezavi posredoval sporočilo miru.