Hiša generacij v Gorenji vasi bo po uradnem odprtju zaživela spomladi

Gorenja vas, 27. januarja - Center slepih, slabovidnih in starejših (CSSS) Škofja Loka svojo dejavnost širi na novo lokacijo. V Gorenji vasi so namreč danes slovesno odprli Hišo generacij, v kateri bo na voljo šest mest za dnevno varstvo starejših in 16 za začasno namestitev starejših. Prve uporabnike bo hiša zaradi kadrovske stiske predvidoma sprejela spomladi.