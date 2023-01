Krški svetniki potrdili mandat novemu članu občinskega sveta

Krško, 27. januarja - Svetniki Mestne občine Krško so na četrtkovi seji potrdili mandat novemu članu Jožetu Kodeli, ki je v občinskem svetu nadomestil nekdanjega poslanca, županskega kandidata in nosilca Liste Dušana Šiška. Vzrok za omenjeno nadomestitev je nezdružljivost Šiškovega mandata z njegovo zaposlitvijo v javni upravi, so na krški občini pojasnili za STA.