ZPS: Živila tik pred iztekom roka uporabnosti znižana do 70 odstotkov

Ljubljana, 27. januarja - Za živila tik pred iztekom roka uporabnosti trgovci znižajo ceno, da bi jih prodali in se izognili zavržkom. Kupci bi morali še isti dan porabiti šestino pregledanih izdelkov, med njimi je bilo največ mesa in mesnih izdelkov, so zapisali v ZPS, kjer so v analizi ugotovili še, da se popusti gibljejo od 30 do 70 odstotkov.