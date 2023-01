Moški v Kranju grozil z injekcijsko iglo in ukradel denar

Kranj/Škofja Loka, 27. januarja - Moški je v četrtek v trgovini v Kranju blagajničarki zagrozil z injekcijsko iglo, da jo bo zabodel, zato mu je izročila denar. Policisti so ga izsledili in pridržali. V Škofji Loki pa je neznani storilec v četrtek zvečer iz blagajne v trgovini vzel denar. Zaposleni v trgovini mu je sledil, zato mu je zagrozil z nožem, so sporočili s policije.