V Gorici zvečer dobrodelni koncert za Kras

Gorica, 27. januarja - V Kulturnem domu Gorica pripravljajo nocoj ob 20. uri dobrodelni koncert za Kras, na katerem bodo zbirali denar za pomoč gasilcem in prostovoljcem z goriškega in novogoriškega območja, ki so pomagali pri gašenju požara na Krasu. Na njem bosta nastopili pevki Tish in Damjana Golavšek ter Big Band Nova, so sporočili iz Kulturnega doma Gorica.