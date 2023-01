Pohištveno podjetje naj bi ogoljufalo vsaj 91 kupcev

Novo mesto/Krško, 27. januarja - Kriminalisti so na podlagi utemeljenih razlogov za sum, da je bilo storjenih več kaznivih dejanj poslovne goljufije, na krško tožilstvo ovadili podjetje z območja Policijske uprave (PU) Novo mesto, ki se ukvarja z dobavo in vgradnjo pohištva. Oškodovalo naj bi najmanj 91 oseb in jim skupaj povzročilo za 260.000 evrov škode, so sporočili.