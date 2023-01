V Novem mestu zaradi nevarne hoje ob železniških tirih poškodovana moški in ženska

Novo mesto, 27. januarja - V bližini železniške postaje Kandija v Novem mestu je v četrtek popoldne prišlo do nesreče, v kateri sta bila poškodovana 38-letni moški in 32-letna ženska. Skupaj sta hodila ob tirih in se kljub opozorilom nista umaknila prihajajočemu vlaku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.