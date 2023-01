Ob ustanovitvi novega muzeja nova opozorila, da gre za odločitev brez posveta z zaposlenimi

Ljubljana, 27. januarja - Ob ustanovitvi novega Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije so se z javnim pismom oglasili člani sveta zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije in ministrstvo za kulturo pozvali, naj ponovno premisli o tej odločitvi. Oglasilo se je tudi 79 izobražencev, ki poudarjajo, da je bila odločitev sprejeta brez posveta z zaposlenimi.