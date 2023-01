Slovenija na Ofemu nadaljuje lov na zlate kolajne, zdaj pri šestih

Planica/Trbiž, 27. januarja - Mlade slovenske športnice in športniki so danes na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini osvojili dve novi zlati medalji. Smučarske skakalke in skakalci so zmagali na mešani ekipni tekmi v Planici. Veleslalomsko preizkušnjo alpskih smučarjev na smučišču Svete Višarje je dobil Miha Oserban.