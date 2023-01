Banjaluka, 26. januarja - Košarkarji Helios Suns so v deveti tekmi lige Aba 2 na turnirju v Banjaluki dosegli še deveto zmago v sezoni in ostajajo edina neporažena ekipa. Tokrat so premagali Zlatibor s 93:71 (23:16, 46:38, 63:60).