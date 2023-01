Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 1.)

Ljubljana, 26. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o predsednici države Nataši Pirc Musar, ki je na Brdu pri Kranju opravila prve posvete z diplomatskimi predstavniki in se z njimi pogovarjala tudi o nestabilnih razmerah na Zahodnem Balkanu. Poročale so tudi o končanem ad hoc postopku Greca o Sloveniji zaradi parlamentarne preiskave v zadevi Kangler.