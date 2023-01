DZ sprejel dopolnitev zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih

Ljubljana, 27. januarja - DZ je danes brez glasu proti sprejel dopolnitev zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih. V skladu z njo bodo lahko univerze same izbrale vsebinsko ustrezno in mednarodno primerljivo angleško poimenovanje nazivov, ki jih prejmejo tisti, ki so študij končali na prvi oz. na drugi stopnji bolonjskega študija.