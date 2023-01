Rešeni dve kršitvi pravnega reda EU s področja okolja

Ljubljana, 26. januarja - Evropska komisija je zaključila dva postopka proti Sloveniji zaradi kršitve pravnega reda EU s področja okolja, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor. Gre za postopka s področij presoje vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ter preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.