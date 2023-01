Ob obilni snežni pošiljki smučišča pripravljena na zimske počitnice šolarjev

pripravili dopisniki STA

Vogel/Krvavec/Kranjska Gora/Bovec/Cerkno/Rogla, 27. januarja - Ob obilni snežni pošiljki v minulih dneh so večja, pa tudi manjša in nižje ležeča smučišča po državi pripravljena na zimske počitnice šolarjev, ki so letos en mesec prej. Na Pohorju, Cerknem, Kaninu in Voglu imajo več kot meter snega, za prvi teden počitnic je napovedano tudi ugodno vreme, ki obeta številne užitke na snegu za vse generacije.