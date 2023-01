Učinkovita podpora, svetovanje in spodbujanje razvoja nadarjenosti pomembni za celotno družbo

Ljubljana, 26. januarja - Učinkovita podpora, svetovanje in spodbujanje razvoja nadarjenosti niso pomembni le za nadarjene posameznike, temveč tudi za družbo v celoti, so izpostavili na današnjem celodnevnem posvetu ljubljanske univerze o nadarjenih študentih. Študentom je treba ponuditi izobraževanje, ki je prilagojeno individualnim potrebam, so poudarili.