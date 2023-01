Vreme: delno jasno

Ljubljana, 26. januarja - Ponoči in zjutraj bo v na zahodu delno jasno, drugod pa oblačno. Na jugovzhodu in na Pohorju bo lahko naletaval sneg. Pihala bo zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, na Primorskem okoli 2 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek čez dan bo na Primorskem in v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod povečini oblačno. Na jugovzhodu bo občasno naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes in v petek do popoldneva bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem lahko dosegali hitrost med 100 in 120 kilometrov na uro.

Obeti: V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih krajih. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma zmerna burja.

V nedeljo bo pretežno jasno v zahodni in osrednji Sloveniji, na vzhodu pa bo precej nizke oblačnosti. Veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad srednjo in vzhodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka nad naše kraje postopno nekoliko hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo v krajih zahodno od nas delno jasno, drugod pretežno oblačno. V Gorskem Kotarju bo občasno naletaval sneg. Ob severnem Jadranu bo pihala burja.