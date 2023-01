V Londonu v sklopu konservatorskih del ponovno napihnili balon v Trumpovi podobi

London, 26. januarja - V Londonskem muzeju so v sklopu konservatorskih del ponovno napihnili ogromen otroški balon z obrazom nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Šest metrov velik balon so protestno napihnili med Trumpovim obiskom Londona leta 2019. Pri analizi balona so, kot so danes objavili v muzeju, sodelovali tudi znanstveniki iz Slovenije.