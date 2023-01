Mariborski artKIT z razstavo cvetličnih vzorcev Alje Horvat

Maribor, 27. januarja - V razstavišču artKIT v Mariboru danes odpirajo samostojno razstavo umetnice, ilustratorke, slikarke in oblikovalke Alje Horvat z naslovom Začetek. Umetnica, ki je sicer najbolj poznana po svojih ilustracijah in upodobitvah žensk, se tokrat usmerja predvsem v upodabljanje cvetlic in cvetličnih vzorcev, odprtih za interpretacije.