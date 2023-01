Nacionalna galerija portretov v Londonu znova odprta junija

London, 27. januarja - Po dobrih treh letih prenove bo poleti vrata za obiskovalce ponovno odprla Nacionalna galerija portretov v Londonu. Za uvod bodo od 22. junija na ogled doslej neznani portreti Paula McCartneyja iz zgodnjih let skupine Beatles in razstava britanske fotografinje Yevonde z naslovom Življenje in barve, so sporočili iz muzeja.