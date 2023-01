Osumljenec za napad v Španiji že dlje časa pod nadzorom policije

Algeciras, 26. januarja - Moški, ki je v sredo z mačeto napadel vernike v dveh cerkvah na jugu Španije, pri čemer je ubil cerkovnika in ranil še štiri ljudi, je bil že nekaj časa pod drobnogledom policije zaradi možne radikalizacije, je danes potrdilo špansko notranje ministrstvo. Hkrati je sporočilo, da je nezakonito bival v državi in da so ga nameravali izgnati.