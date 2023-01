Snežne razmere v visokogorju

Še vedno so nevarna strmejša pobočja nad gozdno mejo, kjer so še vedno ponekod obsežna področja napihanega snega, ki so prisotna predvsem na južnih in zahodnih straneh. Tam lahko že pod majhno obremenitvijo sprožite kložast snežni plaz.

V stari snežni odeji, ki je sedaj skrita pod debelo snežno odejo novega snega, so zlasti na osojnih pobočjih prisotne šibke plasti, ki lahko na posameznih mestih ob dodatni obremenitvi tudi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer je novega snega zaradi vpliva vetra manj. Pod nadmorsko višino okoli 1500 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja. Snežne in plazovne razmere so zlasti v visokogorju zelo zahtevne.

V torek čez dan se je v gorah nekoliko ogrelo. Sneg se je pod nadmorsko višino okoli 1200 metrov ojužil in sesedel ter ob ohladitvi v sredo čez dan večinoma znova pomrznil, nastala je skorja. Snežna odeja se je v splošnem po obilnem sneženju že nekoliko stabilizirala. V višjih predelih je bila preobrazba snežne odeje precej počasnejša. Obenem je predvsem v visokogorju pihal zmeren do močan severovzhodnik, ki je na izpostavljenih mestih prenašal sneg in gradil dodatne snežne nanose. Snežna odeja je večinoma še vedno mehka in rahla, na vetru bolj izpostavljenih legah je precej spihana. Veliko je klož, nastajajo opasti. Grebeni so ponekod povsem spihani.

Danes popoldne bo precej nizke oblačnosti, oblaki bodo segali do višine okoli 1900 metrov. Višji hribi bodo v soncu, nižji pa v megli. Jasno bo tudi v zahodnih Julijcih. Pihal bo zmeren severovzhodnik, ki se bo zvečer nekoliko okrepil. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -6, na 2500 metrih okoli -10 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, v sredogorju pa bo megleno. Vidljivost bo boljša v zahodnih Julijcih, kjer megle ne bo. Zvečer lahko rahlo naletava sneg. Količina padavin bo zanemarljiva. Pihal bo zmeren severovzhodnik. Še nekoliko hladneje bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -8, na 2500 metrih okoli -11 stopinj Celzija. Tudi v soboto bo sprva precej oblačnosti, ki se bo popoldne trgala. Še vedno bo vztrajal zmeren severovzhodnik, ki je na izpostavljenih mestih lahko tudi močan. Temperatura zraka bo podobna kot v petek. V nedeljo bo začel pritekati bolj suh zrak, delno se bo razjasnilo. Veter bo pričel slabeti.

V naslednjih dneh se v gorah zaradi hladnega vremena snežne in plazovne razmere ne bodo prav dosti spreminjale. Sneg se bo le počasi sesedal, predvsem v visokogorju bodo na južnih in zahodnih straneh še nastajali novi snežni nanosi. Še vedno boste lahko že ob manjši obremenitvi sprožili plaz kložastega snega. To velja predvsem za strma pobočja ter na območjih, kjer je veter akumuliral sneg (grape, in podobno).