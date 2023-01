Začenja se bienalni pregled izbrane produkcije Vie Negative Hotspot

Ljubljana, 27. januarja - V Ljubljani se danes začenja VN Hotspot 2023, bienalni pregled izbrane produkcije Vie Negative. Druga edicija Hotspota bo ponudila devet projektov domačih in tujih avtorjev in izvajalcev ter pogovor. Uvedel jo bo pripovedovalski performans Resnična zgodba, ki ga bosta izvedla multidisciplinarna umetnika Satya Bhabha in Jonathan Bonnici.