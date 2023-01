Z novimi mladički človeške ribice do projekta Protect proteus

Postojna, 26. januarja - V Postojnski jami so se lani razveselili novih mladičkov človeške ribice, skupno sta dve človečki ribici položili 36 jajčec. Po letu 2016 so bili tako drugič priča temu edinstvenemu dogajanju. Tudi zaradi tega je vzniknila zamisel o projektu Protect proteus, s katerim bodo zbirali sredstva za raziskovanje življenja in zaščito človeške ribice.