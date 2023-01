V nordijsko svetovno prvenstvo v Planici bo močno vpet tudi Bled

Bled, 26. januarja - V prihajajoče nordijsko svetovno prvenstvo v Planici bo s turističnega vidika močno vpet tudi Bled, kjer bodo nastanjeni novinarji in gledalci. Nekateri hoteli so za čas prvenstva že razprodani, polnijo se tudi druge namestitvene kapacitete po Gorenjski, so organizatorji povedali na današnji novinarski konferenci na Bledu.