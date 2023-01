Izbrani slovenski pesniki v projektu Pesniki sodobnosti - glasovi prihodnosti

Ljubljana, 26. januarja - Pionirski dom - Center za kulturo mladih sodeluje v evropskem projektu Pesniki sodobnosti - glasovi prihodnosti, s katerim želi pesništvo in sodobne pesnike približati šolarjem ter profesorjem in tako vzgajati občinstvo. Izbranih je tudi deset slovenskih pesnikov in pesnic, ki bodo v sklopu projekta ljubezen do poezije širili po srednjih šolah.