Policisti odkrili prirejen prostor za gojenje konoplje

Miren-Kostanjevica, 26. januarja - Policisti so v ponedeljek v naselju v občini Miren - Kostanjevica na podlagi sodne odredbe pri 28-letniku opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog. Odkrili so prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje ter zasegli večjo količino posušene konoplje. Policisti ga bodo ovadili zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z drogami.