Palma de Mallorca, 26. januarja - Po poletju z rekordnimi temperaturami, ki so ponekod presegle 40 stopinj, je španski otok Mallorca v minulih dneh zajelo močno sneženje. Sneg je pobelil tamkajšnje gore in dele otoka spremenil v zimsko pokrajino. Ponekod je zapadlo tudi do meter snega.