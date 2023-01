Zagrebški smetarji prekinili stavko

Zagreb, 26. januarja - Delavci zagrebškega komunalnega podjetja Čistoća so danes po treh dneh prekinili stavko, zaradi katere so hrvaško prestolnico preplavile smeti. Na delo se vračajo po pogovoru in pisni izjavi zagrebškega župana Tomislava Tomaševića. Smeti bodo začeli pobirati danes, pri tem pa se jim bo za nekaj ur pridružil tudi Tomašević.