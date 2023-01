Ljubljanska borza v zelenem, največ prometa z NLB

Ljubljana, 26. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil okoli pol odstotka. Najbolj se dražijo delnice Cinkarne in Telekoma. Po prometu so v ospredju delnice NLB, s katerimi je bil sklenjen posel s svežnjem v vrednosti več kot 478.500 evrov.