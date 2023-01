Na seji sveta za kmetijstvo in podeželje tudi o prehranskih smernicah

Ljubljana, 26. januarja - Predsednica strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis je člane sveta za kmetijstvo in podeželje na sredini seji seznanila s prvimi aktualnimi nalogami sveta za prehrano in jih povabila k sodelovanju pri obravnavi posameznih aktualnih tematik. Svet za kmetijstvo in podeželje se je posvetil tudi področju digitalizacije v kmetijstvu.