Ministrstvo za delo regulatorja pozvalo k preučitvi sprememb omejitev kreditiranja prebivalstva

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Banko Slovenije pozvalo k preučitvi sprememb makrobonitetnih omejitev kreditiranja prebivalstva. To naj spremeni tako, da dvig minimalne plače ne bo več negativno vplival na kreditno sposobnost posameznikov oz. gospodinjstev, so danes sporočili z ministrstva.