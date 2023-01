Pirc Musar poudarila pomen odlične diplomacije in usklajene zunanje politike

Brdo pri Kranju, 26. januarja - Predsednica države Nataša Pirc Musar je danes na Brdu pri Kranju nagovorila slovenske diplomate ter poudarila pomen odlične diplomacije, ki temelji na timskem delu. Bistveno je, da se poslušamo, sodelujemo in skupaj delamo za Slovenijo in njeno prepoznavnost tudi v mednarodnih okoljih, je dejala in se zavzela za usklajeno zunanjo politiko.