V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Kijev, 26. januarja - Ruske sile so v jutranjih urah izstrelile več kot 30 raket in brezpilotnih letal na cilje po vsej Ukrajini, je danes sporočila ukrajinska vojska. Najmanj 15 ruskih raket in vseh 24 brezpilotnih letal naj bi ukrajinska zračna obramba že sestrelila. V Kijevu je v napadu umrla ena oseba, dve pa sta bili poškodovani, je sporočil župan Vitalij Kličko.