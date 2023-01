Švedi rokometno SP nadaljujejo brez Gottfridssona

Stockholm, 26. januarja - Reprezentance Španije in Danske, ta brani naslov, ter Francije in Švedske bodo na moškem rokometnem prvenstvu na Švedskem in Poljskem v petek igrale polfinalni tekmi. Pred tem pa so hud udarec prejeli Švedi, saj se je na tekmi z Egiptom resneje poškodoval Jim Gottfridsson, je sporočilo švedske zveze povzela nemška tiskovna agencija dpa.